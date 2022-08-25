Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
Арт. fubag_1116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 2900 1" 100280 имеет очень высокий крутящий момент, что позволяет работать с большими грузовыми машинами, а также использовать его в тяжелом машиностроении. Он выполнен из износостойкого композитного материала. Основная рукоятка снабжена резиновыми вставками, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Для большего удобства предусмотрена дополнительная рукоятка.
Преимущества
- Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- 3-х ступенчатый регулятор мощности в обе стороны повышает эффективность работы
- Узкая фронтальная часть - для работы в труднодоступных местах
- Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки
- Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 2900 1" 100280
- Удобная рукоятка со вставкой из термопластичной резины - для комфортной работы инструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе