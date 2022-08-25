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Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
    Арт. fubag_1116
    5.0
    1
    Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
    Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
    Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
    Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
      Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
      Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
      Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный
      Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный

      Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1116
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 2900 1" 100280 имеет очень высокий крутящий момент, что позволяет работать с большими грузовыми машинами, а также использовать его в тяжелом машиностроении. Он выполнен из износостойкого композитного материала. Основная рукоятка снабжена резиновыми вставками, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Для большего удобства предусмотрена дополнительная рукоятка.

        Преимущества

        • Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
        • 3-х ступенчатый регулятор мощности в обе стороны повышает эффективность работы
        • Узкая фронтальная часть - для работы в труднодоступных местах
        • Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки
        • Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 2900 1" 100280
        • Удобная рукоятка со вставкой из термопластичной резины - для комфортной работы инструментом
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе