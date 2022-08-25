Большой пневмогайковерт ударный IWC 2900 1, 2900 Нм, композитный

Преимущества

Надежный ударный механизм с двойным молоточком - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

3-х ступенчатый регулятор мощности в обе стороны повышает эффективность работы

Узкая фронтальная часть - для работы в труднодоступных местах

Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки

Ударопрочный корпус из композитного материала - для долгого срока службы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 2900 1" 100280

Удобная рукоятка со вставкой из термопластичной резины - для комфортной работы инструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 2900 1" 100280 имеет очень высокий крутящий момент, что позволяет работать с большими грузовыми машинами, а также использовать его в тяжелом машиностроении. Он выполнен из износостойкого композитного материала. Основная рукоятка снабжена резиновыми вставками, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Для большего удобства предусмотрена дополнительная рукоятка.