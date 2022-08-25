Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
    Арт. fubag_746
    5.0
    1
    Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
    Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
    Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
    Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
    Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
    Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
    Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
      Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
      Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
      Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
      Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
      Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
      Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
      Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок

      Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_746
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IW-111 100111 предназначен для работ с высоконагруженными соединениями благодаря высокому значению крутящего момента в 680 Нм. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. В комплекте с инструментом поставляются восемь рабочих головок.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Функция реверса
        • Удобная рукоятка обтекаемой формы
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса за счет работы на сжатом воздухе
        • Транспортировочный кейс