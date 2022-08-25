Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Функция реверса

Удобная рукоятка обтекаемой формы

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса за счет работы на сжатом воздухе

Транспортировочный кейс

Ударный пневмогайковерт FUBAG IW-111 100111 предназначен для работ с высоконагруженными соединениями благодаря высокому значению крутящего момента в 680 Нм. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. В комплекте с инструментом поставляются восемь рабочих головок.