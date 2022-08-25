Пневмогайковерт IWS680, 234л/мин, 680 Нм, 6,3 бар, 3/4 + набор головок
Арт. fubag_746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IW-111 100111 предназначен для работ с высоконагруженными соединениями благодаря высокому значению крутящего момента в 680 Нм. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. В комплекте с инструментом поставляются восемь рабочих головок.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Функция реверса
- Удобная рукоятка обтекаемой формы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса за счет работы на сжатом воздухе
- Транспортировочный кейс