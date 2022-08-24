Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс

Угловой пневмогайковерт FUBAG RW61 100107 снабжен большой широкой клавишей "Пуск", которую удобно нажимать при любом хвате корпуса. Рабочая головка расположена под углом к основному корпусу - для удобной работы в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает внутренним узлам инструмента отличную защиту от механических повреждений.

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