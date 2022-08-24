Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
Арт. fubag_736
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|280x60x70
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Наличие реверса
|Нет
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Набор головок в комплекте
|Нет
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Наличие удара
|Нет
Угловой пневмогайковерт FUBAG RW61 100107 снабжен большой широкой клавишей "Пуск", которую удобно нажимать при любом хвате корпуса. Рабочая головка расположена под углом к основному корпусу - для удобной работы в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает внутренним узлам инструмента отличную защиту от механических повреждений.
Комплектация:
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пневмогайковерт;
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7 головок 1/2";
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1 удлинитель 1/2";
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1 карданное соединение;
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1 переходник для бит;
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3 биты;
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1 масленка;
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1 штуцер;
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кейс.
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