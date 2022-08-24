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Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
5.0
1
Найти аналог
Пневматические трещотки
    Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
    Арт. fubag_736
    5.0
    1
    Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
    Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
    Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
    Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
      Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
      Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
      Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс
      Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс

      Пневмогайковерт угловой RW61 (135л/мин_61н/м_6.3бар_1/2) + набор_кейс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_736
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		280x60x70
      Наличие реверса
      		Нет
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Наличие удара
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Угловой пневмогайковерт FUBAG RW61 100107 снабжен большой широкой клавишей "Пуск", которую удобно нажимать при любом хвате корпуса. Рабочая головка расположена под углом к основному корпусу - для удобной работы в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает внутренним узлам инструмента отличную защиту от механических повреждений.

        Комплектация: 

        • пневмогайковерт; 

        • 7 головок 1/2";

        • 1 удлинитель 1/2";

        • 1 карданное соединение; 

        • 1 переходник для бит;

        • 3 биты; 

        • 1 масленка; 

        • 1 штуцер; 

        • кейс.