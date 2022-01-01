Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный

Преимущества

Резиновые накладки на рукоятке - для комфортной работы угловым пневмогайковертом FUBAG RWC 41 1/4" 100311

Небольшой вес

Возможность работы в ограниченном пространстве

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Использование трещотки не требует от пользователя обладанием специализированными навыками

Угловой пневмогайковерт FUBAG RWC 41 1/4" 100311 используется для закручивания/откручивания жестких резьбовых соединений. Он приводится в действие при помощи сжатого воздуха и не требует приложения физических усилий со стороны пользователя. Модель выполнена из композитного материала и имеет обрезиненную рукоятку.