Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
Арт. fubag_1108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Угловой пневмогайковерт FUBAG RWC 41 1/4" 100311 используется для закручивания/откручивания жестких резьбовых соединений. Он приводится в действие при помощи сжатого воздуха и не требует приложения физических усилий со стороны пользователя. Модель выполнена из композитного материала и имеет обрезиненную рукоятку.
Преимущества
- Резиновые накладки на рукоятке - для комфортной работы угловым пневмогайковертом FUBAG RWC 41 1/4" 100311
- Небольшой вес
- Возможность работы в ограниченном пространстве
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Использование трещотки не требует от пользователя обладанием специализированными навыками