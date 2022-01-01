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Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
    Арт. fubag_1108
    Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
    Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный
      Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный

      Пневмогайковерт угловой RWC 41 1/4, 41 Нм, 6,3 бар, композитный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1108

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловой пневмогайковерт FUBAG RWC 41 1/4" 100311 используется для закручивания/откручивания жестких резьбовых соединений. Он приводится в действие при помощи сжатого воздуха и не требует приложения физических усилий со стороны пользователя. Модель выполнена из композитного материала и имеет обрезиненную рукоятку. 

        Преимущества

        • Резиновые накладки на рукоятке - для комфортной работы угловым пневмогайковертом FUBAG RWC 41 1/4" 100311
        • Небольшой вес
        • Возможность работы в ограниченном пространстве
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Использование трещотки не требует от пользователя обладанием специализированными навыками