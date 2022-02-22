Пневматический степлер Sumake F18/50

Гвоздезабивной пневматический пистолет Sumake F18/50 относится к линейке профессиональных инструментов, использующихся для заколачивания финишных гвоздей с рабочей длиной от двух сантиметров. Работая на основе сжатого компрессором воздуха, скобозабиватель Sumake F-18/50 обеспечивает быстрое и надежное крепление метиза. Этот же механизм позволяет заполнять магазин пистолета сотней гвоздей одновременно. Одно нажатие курка, ручная настройка силы соединения - и гвоздь окажется в установленном месте. Предельное давление в соответствии с требованиями безопасности не превышает семи Бар. Пневматический нейлер Sumake F-18/50 не требует топлива, подключения к сети, или альтернативных источников питания, а его вес составляет менее двух килограмм, поэтому его так удобно брать с собой для работ на открытой площадке. С ним работа будет протекать быстрее и эффективнее.

Преимущества пневматического степлера SUMAKE F18-50:

Энергонезависимый пистолет;

Производительный механизм;

Надежный предохранитель;

Хранит 100 гвоздей одномоментно;

Минимальный размер гвоздя - 20 мм;

Рабочее давление от 4 до 7 Бар;

Универсальный инструмент.

Комплектация: