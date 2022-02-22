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Пневматический степлер Sumake F18/50
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Макс. давление, бар
|7
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Габариты, мм
|280x270x60
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Гвоздезабивной пневматический пистолет Sumake F18/50 относится к линейке профессиональных инструментов, использующихся для заколачивания финишных гвоздей с рабочей длиной от двух сантиметров. Работая на основе сжатого компрессором воздуха, скобозабиватель Sumake F-18/50 обеспечивает быстрое и надежное крепление метиза. Этот же механизм позволяет заполнять магазин пистолета сотней гвоздей одновременно. Одно нажатие курка, ручная настройка силы соединения - и гвоздь окажется в установленном месте. Предельное давление в соответствии с требованиями безопасности не превышает семи Бар. Пневматический нейлер Sumake F-18/50 не требует топлива, подключения к сети, или альтернативных источников питания, а его вес составляет менее двух килограмм, поэтому его так удобно брать с собой для работ на открытой площадке. С ним работа будет протекать быстрее и эффективнее.
Преимущества пневматического степлера SUMAKE F18-50:
- Энергонезависимый пистолет;
- Производительный механизм;
- Надежный предохранитель;
- Хранит 100 гвоздей одномоментно;
- Минимальный размер гвоздя - 20 мм;
- Рабочее давление от 4 до 7 Бар;
- Универсальный инструмент.
Комплектация:
- Пневмогвоздезабивной пистолет;
- Талон гарантийный;
- Технический паспорт.