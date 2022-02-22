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Пневматический степлер Sumake F18/50
4.5
2
12 080 ₽
12 081 ₽
Пневматические степлеры
  • Персональная скидка
Пневматический степлер Sumake F18/50
Арт. X7654
4.5
2
Пневматический степлер Sumake F18/50
Пневматический степлер Sumake F18/50
Пневматический степлер Sumake F18/50
  • Персональная скидка
Пневматический степлер Sumake F18/50
Пневматический степлер Sumake F18/50
Пневматический степлер Sumake F18/50

Пневматический степлер Sumake F18/50

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  • -1 ₽
12 080 ₽
12 081 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X7654
4.5
2

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Макс. давление, бар
7
Габариты, мм
280x270x60
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 ₽
12 080 ₽
12 081 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Гвоздезабивной пневматический пистолет Sumake F18/50 относится к линейке профессиональных инструментов, использующихся для заколачивания финишных гвоздей с рабочей длиной от двух сантиметров. Работая на основе сжатого компрессором воздуха, скобозабиватель Sumake F-18/50 обеспечивает быстрое и надежное крепление метиза. Этот же механизм позволяет заполнять магазин пистолета сотней гвоздей одновременно. Одно нажатие курка, ручная настройка силы соединения - и гвоздь окажется в установленном месте. Предельное давление в соответствии с требованиями безопасности не превышает семи Бар. Пневматический нейлер Sumake F-18/50 не требует топлива, подключения к сети, или альтернативных источников питания, а его вес составляет менее двух килограмм, поэтому его так удобно брать с собой для работ на открытой площадке. С ним работа будет протекать быстрее и эффективнее.

    Преимущества пневматического степлера SUMAKE F18-50:

    • Энергонезависимый пистолет;
    • Производительный механизм;
    • Надежный предохранитель;
    • Хранит 100 гвоздей одномоментно;
    • Минимальный размер гвоздя - 20 мм;
    • Рабочее давление от 4 до 7 Бар;
    • Универсальный инструмент.

    Комплектация:

    • Пневмогвоздезабивной пистолет;
    • Талон гарантийный;
    • Технический паспорт.