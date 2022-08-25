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Пневмоколеса HUSQVARNA 400*8 в комп. 5794872-01
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Пневмоколеса HUSQVARNA 400*8 в комп. 5794872-01
Навесное оборудование
Пневмоколеса HUSQVARNA 400*8 в комп. 5794872-01
Арт. X190394255
4.0
1
Пневмоколеса HUSQVARNA 400*8 в комп. 5794872-01
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Нет в наличии
Арт. X190394255
4.0
1
Характеристики
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Пневмоколеса Husqvarna - диаметром 400х8" в комплекте. Для переоборудования в мотоблок культиваторов Husqvarna TF 334 и Husqvarna TF 434P.
Преимущества
Износостойкость
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы