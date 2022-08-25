Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмомолоток Sumake ST-2200 AH
5.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Пневмомолоток Sumake ST-2200 AH
    Арт. X7661
    5.0
    1
    Пневмомолоток Sumake ST-2200 AH

      Пневмомолоток Sumake ST-2200 AH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X7661
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Тип хвостовика
      		шестигранный
      Частота ударов, уд/мин
      		3000
      Сила удара, Дж
      		44
      Давление воздуха, атм
      		6.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Пневмомолоток SUMAKE ST-2200 AH 7357 предназначен для ведения отбойных и зачистных работ. Ход поршня составляет 45 мм, что позволяет добиться значительной силы ударов и высокой производительности. Работа на сжатом воздухе обеспечивает инструмент гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом. Пневмодвигатель обладает отличной устойчивостью к перегрузкам, а также позволяет длительное время работать без остановки.