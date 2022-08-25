Пневмомолоток SUMAKE ST-2200 AH 7357 предназначен для ведения отбойных и зачистных работ. Ход поршня составляет 45 мм, что позволяет добиться значительной силы ударов и высокой производительности. Работа на сжатом воздухе обеспечивает инструмент гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом. Пневмодвигатель обладает отличной устойчивостью к перегрузкам, а также позволяет длительное время работать без остановки.