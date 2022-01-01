Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Надежный металлический корпус

Малый вес для удобства работы

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111 - предназначен для нагнетания технических и вязких жидкостей. Металлический корпус защищен от механических повреждений при ударах и падениях, что значительно продлевает срок службы.