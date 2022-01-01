Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
Арт. 820445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подача абразива
|встроенный бак
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Габариты, мм
|400х110х200
- Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111 - предназначен для нагнетания технических и вязких жидкостей. Металлический корпус защищен от механических повреждений при ударах и падениях, что значительно продлевает срок службы.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Надежный металлический корпус
- Малый вес для удобства работы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса