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Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
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Пневмопистолеты моющие
    Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
    Арт. 820445
    Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
    Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
    Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
    Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
      Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
      Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
      Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
      Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111

      Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 820445

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подача абразива
      		встроенный бак
      Габариты, мм
      		400х110х200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмопистолет для вязких жидкостей Fubag 110111 - предназначен для нагнетания технических и вязких жидкостей. Металлический корпус защищен от механических повреждений при ударах и падениях, что значительно продлевает срок службы.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Надежный металлический корпус
        • Малый вес для удобства работы
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса