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Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
Найти аналог
Монтажные пневмопистолеты
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
    Арт. 820447
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
    Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117

      Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 820447

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Объем герметика, л
      		0.38
      Габариты, мм
      		316x183x60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117- предназначен для нанесения герметика при монтаже. Корпус выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Надежный металлический корпус
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя