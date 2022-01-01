Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Надежный металлический корпус

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117- предназначен для нанесения герметика при монтаже. Корпус выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.