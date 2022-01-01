Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117
Арт. 820447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Объем герметика, л
|0.38
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Габариты, мм
|316x183x60
- Пневмопистолет для заполнения пустот Fubag 110117- предназначен для нанесения герметика при монтаже. Корпус выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Надежный металлический корпус
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
- Малый вес за счет отсутствия двигателя