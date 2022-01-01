Пневмопистолет моющий Fubag 110114
Арт. 820449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|294x110x38
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Класс
|бытовой
- Пневмопистолет моющий Fubag 110114 - предназначен для очистки различных поверхностей. Длинное узкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает отличную защиту от механических повреждениях при случайных падениях.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Надежный металлический корпус
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Малый вес для неутомительной работы