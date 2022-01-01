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Пневмопистолет моющий Fubag 110114
Найти аналог
Пневмопистолеты моющие
    Пневмопистолет моющий Fubag 110114
    Арт. 820449
    Пневмопистолет моющий Fubag 110114
    Пневмопистолет моющий Fubag 110114
    Пневмопистолет моющий Fubag 110114
    Пневмопистолет моющий Fubag 110114
    Пневмопистолет моющий Fubag 110114
      Пневмопистолет моющий Fubag 110114
      Пневмопистолет моющий Fubag 110114
      Пневмопистолет моющий Fubag 110114
      Пневмопистолет моющий Fubag 110114
      Пневмопистолет моющий Fubag 110114

      Пневмопистолет моющий Fubag 110114

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 820449

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		294x110x38
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмопистолет моющий Fubag 110114 - предназначен для очистки различных поверхностей. Длинное узкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает отличную защиту от механических повреждениях при случайных падениях.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Надежный металлический корпус
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Малый вес для неутомительной работы