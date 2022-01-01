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Пневмопистолет пескоструйный с бачком (142л/мин_3.5бар_0.75л)_цветн.коробка
Найти аналог
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пневмопистолет пескоструйный с бачком (142л/мин_3.5бар_0.75л)_цветн.коробка
    Арт. fubag_808
    Пневмопистолет пескоструйный с бачком (142л/мин_3.5бар_0.75л)_цветн.коробка

      Пневмопистолет пескоструйный с бачком (142л/мин_3.5бар_0.75л)_цветн.коробка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_808

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подача абразива
      		встроенный бак
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмопистолет пескоструйный с бачком. Используется для шлифовки деревянных, металлических, каменных поверхностей и подготовке их к нанесению лакокрасочных материалов. Продув совершается выходящим под давлением воздухом с абразивным веществом, которое подается через специальный шланг из бачка.

        Преимущества:

        • Надежность
        • Длительный срок службы

        Комплектация:

        • Пневмопистолет
        • Упаковка