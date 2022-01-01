Пневмопистолет пескоструйный с бачком (142л/мин_3.5бар_0.75л)_цветн.коробка
Арт. fubag_808
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подача абразива
|встроенный бак
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Класс
|профессиональный
- Пневмопистолет пескоструйный с бачком. Используется для шлифовки деревянных, металлических, каменных поверхностей и подготовке их к нанесению лакокрасочных материалов. Продув совершается выходящим под давлением воздухом с абразивным веществом, которое подается через специальный шланг из бачка.
Преимущества:
- Надежность
- Длительный срок службы
Комплектация:
- Пневмопистолет
- Упаковка