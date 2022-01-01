Пневмопистолет пескоструйный с бачком (142л/мин_3.5бар_0.75л)_цветн.коробка

Преимущества:

Надежность

Длительный срок службы

Комплектация:

Пневмопистолет

Упаковка

Пневмопистолет пескоструйный с бачком. Используется для шлифовки деревянных, металлических, каменных поверхностей и подготовке их к нанесению лакокрасочных материалов. Продув совершается выходящим под давлением воздухом с абразивным веществом, которое подается через специальный шланг из бачка.