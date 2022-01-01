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Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
Найти аналог
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
    Арт. 820451
    Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
    Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
    Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
    Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
      Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
      Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
      Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
      Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом

      Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 820451

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подача абразива
      		трубка
      Габариты, мм
      		250х150х60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 - предназначен для очистки поверхностей от грязи и ржавчины, а также снятия старых покрытий струей песка. Оснащен выносным шлангом, что позволяет использовать емкости с любым объемом абразивного вещества на значительном расстоянии от точки подключения.

        Преимущества

        • Возможность длительной работы без остановки
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса