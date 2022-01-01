Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом

Преимущества

Возможность длительной работы без остановки

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 - предназначен для очистки поверхностей от грязи и ржавчины, а также снятия старых покрытий струей песка. Оснащен выносным шлангом, что позволяет использовать емкости с любым объемом абразивного вещества на значительном расстоянии от точки подключения.