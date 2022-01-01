Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 с шлангом
Арт. 820451
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подача абразива
|трубка
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Габариты, мм
|250х150х60
- Пневмопистолет пескоструйный Fubag 110116 - предназначен для очистки поверхностей от грязи и ржавчины, а также снятия старых покрытий струей песка. Оснащен выносным шлангом, что позволяет использовать емкости с любым объемом абразивного вещества на значительном расстоянии от точки подключения.
Преимущества
- Возможность длительной работы без остановки
- Малый вес за счет отсутствия двигателя
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса