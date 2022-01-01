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Прямая пневмошлифмашина Metabo DG 25 Set 3/6м 604116500
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Прямые пневмошлифмашины
    Прямая пневмошлифмашина Metabo DG 25 Set 3/6м 604116500
    Арт. Х1272411
    Прямая пневмошлифмашина Metabo DG 25 Set 3/6м 604116500

      Прямая пневмошлифмашина Metabo DG 25 Set 3/6м 604116500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1272411

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прямошлифовальная машина Metabo DG 25 Set 604116500 предназначена для шлифовки и полирования различных поверхностей. Скорость вращения шпинделя достигает 25000 оборотов в минуту, что способствует более высокому качеству обработки. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и способностью длительное время работать без перерыва. Поставляется инструмент с набором оснастки в удобном транспортировочном кейсе.

        Преимущества

        • Высокая скорость вращения для оптимальной производительности;
        • Интегрированный регулятор частоты вращения;
        • Предохранительный рычаг для защиты от непреднамеренного включения;
        • Поворотный патрубок для выпуска воздуха с боковой стороны корпуса;
        • Внушительный рабочий ресурс;
        • Возможность длительной работы без перерыва.