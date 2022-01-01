Прямая пневмошлифмашина Metabo DG 25 Set 3/6м 604116500

Преимущества

Высокая скорость вращения для оптимальной производительности;

Интегрированный регулятор частоты вращения;

Предохранительный рычаг для защиты от непреднамеренного включения;

Поворотный патрубок для выпуска воздуха с боковой стороны корпуса;

Внушительный рабочий ресурс;

Возможность длительной работы без перерыва.

Прямошлифовальная машина Metabo DG 25 Set 604116500 предназначена для шлифовки и полирования различных поверхностей. Скорость вращения шпинделя достигает 25000 оборотов в минуту, что способствует более высокому качеству обработки. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и способностью длительное время работать без перерыва. Поставляется инструмент с набором оснастки в удобном транспортировочном кейсе.