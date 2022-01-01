Прямая пневмошлифмашина Metabo DG 25 Set 3/6м 604116500

Прямошлифовальная машина Metabo DG 25 Set 604116500 предназначена для шлифовки и полирования различных поверхностей. Скорость вращения шпинделя достигает 25000 оборотов в минуту, что способствует более высокому качеству обработки. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и способностью длительное время работать без перерыва. Поставляется инструмент с набором оснастки в удобном транспортировочном кейсе.
Преимущества
- Высокая скорость вращения для оптимальной производительности;
- Интегрированный регулятор частоты вращения;
- Предохранительный рычаг для защиты от непреднамеренного включения;
- Поворотный патрубок для выпуска воздуха с боковой стороны корпуса;
- Внушительный рабочий ресурс;
- Возможность длительной работы без перерыва.