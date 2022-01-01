Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом
Арт. fubag_754
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|270x155x115
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Давление, бар
|6.3
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Упаковка
|коробка
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
Описание:Орбитальная пневмошлифмашина FUBAG SR150CV 100182 предназначена для очистки поверхностей от лака, краски, ржавчины и прочих загрязнений, а также полировки и шлифовки поверхностей.
Преимущества:
- Широкая клавиша "Пуск" - для удобного пользования орбитальной пневмошлифмашиной FUBAG П SR150CV 100182;
- Пневматический инструмент предназначен для работы продолжительное время без остановки;
- Пылеудаление - для чистоты рабочего места;
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе.
Комплектация:
- Шлифмашинка;
- Подошва – 1 шт.;
- Шланг для отвода пыли;
- Мешок для сбора пыли;
- Штуцер;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.