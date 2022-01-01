Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом

Описание:

Преимущества:

Широкая клавиша "Пуск" - для удобного пользования орбитальной пневмошлифмашиной FUBAG П SR150CV 100182;

Пневматический инструмент предназначен для работы продолжительное время без остановки;

Пылеудаление - для чистоты рабочего места;

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе.

Комплектация:

Шлифмашинка;

Подошва – 1 шт.;

Шланг для отвода пыли;

Мешок для сбора пыли;

Штуцер;

Руководство по эксплуатации;

Упаковка.

Орбитальная пневмошлифмашина FUBAG SR150CV 100182 предназначена для очистки поверхностей от лака, краски, ржавчины и прочих загрязнений, а также полировки и шлифовки поверхностей.