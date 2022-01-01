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Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом
Найти аналог
Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины
    Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом
    Арт. fubag_754
    Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом
    Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом
      Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом
      Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом

      Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SR150CV, с пылеотводом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_754

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		270x155x115
      Давление, бар
      		6.3
      Упаковка
      		коробка
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Орбитальная пневмошлифмашина FUBAG SR150CV 100182 предназначена для очистки поверхностей от лака, краски, ржавчины и прочих загрязнений, а также полировки и шлифовки поверхностей.

        Преимущества:

        • Широкая клавиша "Пуск" - для удобного пользования орбитальной пневмошлифмашиной FUBAG П SR150CV 100182;
        • Пневматический инструмент предназначен для работы продолжительное время без остановки;
        • Пылеудаление - для чистоты рабочего места;
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе.

        Комплектация:

        • Шлифмашинка;
        • Подошва – 1 шт.;
        • Шланг для отвода пыли;
        • Мешок для сбора пыли;
        • Штуцер;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.