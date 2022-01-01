Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус
Найти аналог
Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины
    Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус
    Арт. fubag_1120
    Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус
    Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус
      Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус
      Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус

      Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1120

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		360x245x120
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		184
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		3/8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Композитная орбитальная пневмошлифмашина. Легкий и удобный инструмент в композитном корпусе. Небольшой вес, всего 850 грамм. Предназначена для тонкой чистовой шлифовки. Качество полировки достигается за счет одновременно совершаемых возвратно-поступательных и вращательных движений. Особенности:

        • рабочий ход 5 мм;
        • подошва с липучкой Velcro 125 мм;
        • плавный регулятор количества оборотов;
        • есть возможность подключения пылесоса.