Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус

Композитная орбитальная пневмошлифмашина. Легкий и удобный инструмент в композитном корпусе. Небольшой вес, всего 850 грамм. Предназначена для тонкой чистовой шлифовки. Качество полировки достигается за счет одновременно совершаемых возвратно-поступательных и вращательных движений. Особенности:

рабочий ход 5 мм;

подошва с липучкой Velcro 125 мм;

плавный регулятор количества оборотов;

есть возможность подключения пылесоса.