Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус
Арт. fubag_1120
Пневмошлифмашина орбитальная Fubag SVC 125, с пылеотводом,10500об/мин, 6.3бар, композит. корпус
Арт. fubag_1120
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|360x245x120
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
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Расход воздуха, л/мин
|184
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|3/8
Композитная орбитальная пневмошлифмашина. Легкий и удобный инструмент в композитном корпусе. Небольшой вес, всего 850 грамм. Предназначена для тонкой чистовой шлифовки. Качество полировки достигается за счет одновременно совершаемых возвратно-поступательных и вращательных движений. Особенности:
- рабочий ход 5 мм;
- подошва с липучкой Velcro 125 мм;
- плавный регулятор количества оборотов;
- есть возможность подключения пылесоса.