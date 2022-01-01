Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор

Описание:

Преимущества:

Внушительный рабочий ресурс;

Возможность длительной работы без остановки;

Надежный металлический корпус;

Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности;

Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки прямой пневмошлифмашины FUBAG GL25000 + набор оснастки.

Комплектация:

Пневмошлифмашина;

2 ключа;

5 камней 3 мм;

5 камней 6 мм;

1 цанга 3 мм;

1 штуцер 1/4";

1 цанга 6 мм;

Прямая пневмошлифмашина FUBAG GL25000 поставляется с набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва, чем электроинструмент, а также малый вес за счет отсутствия двигателя.