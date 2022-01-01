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Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор
Найти аналог
Прямые пневмошлифмашины
    Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор
    Арт. fubag_755
    Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор
    Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор
      Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор
      Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор

      Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_755

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		180x50x80
      Давление, бар
      		6
      Упаковка
      		кейс
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Прямая пневмошлифмашина FUBAG GL25000 поставляется с набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва, чем электроинструмент, а также малый вес за счет отсутствия двигателя.

        Преимущества:

        • Внушительный рабочий ресурс;
        • Возможность длительной работы без остановки;
        • Надежный металлический корпус;
        • Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности;
        • Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки прямой пневмошлифмашины FUBAG GL25000 + набор оснастки.

        Комплектация:

        • Пневмошлифмашина;
        • 2 ключа;
        • 5 камней 3 мм;
        • 5 камней 6 мм;
        • 1 цанга 3 мм;
        • 1 штуцер 1/4";
        • 1 цанга 6 мм;