Прямая пневмошлифмашина Fubag GL25000 + набор
Арт. fubag_755
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|180x50x80
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Давление, бар
|6
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Упаковка
|кейс
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
Описание:Прямая пневмошлифмашина FUBAG GL25000 поставляется с набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва, чем электроинструмент, а также малый вес за счет отсутствия двигателя.
Преимущества:
- Внушительный рабочий ресурс;
- Возможность длительной работы без остановки;
- Надежный металлический корпус;
- Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности;
- Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки прямой пневмошлифмашины FUBAG GL25000 + набор оснастки.
Комплектация:
- Пневмошлифмашина;
- 2 ключа;
- 5 камней 3 мм;
- 5 камней 6 мм;
- 1 цанга 3 мм;
- 1 штуцер 1/4";
- 1 цанга 6 мм;