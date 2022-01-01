Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус
Арт. fubag_1122
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|195x70x45
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
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Расход воздуха, л/мин
|122
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
Композитная прямая пневмошлифмашина. Эргономичная и легкая, компактного размера с зажимной цангой 6 мм. Идеально подходит для высокоточных работ по зачистке, обработке сварных швов, снятия заусенцев, доводки пресс-форм.
Эргономичная ручка с удобным захватом и резиновыми накладками, уменьшающими вибрацию; компактный корпус выполнен из легкого композитного материала; плавный пуск; установлен защитный кожух.