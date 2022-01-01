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Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус
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Прямые пневмошлифмашины
    Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус
    Арт. fubag_1122
    Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус
    Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус
      Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус
      Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус

      Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1122

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		195x70x45
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		122
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Композитная прямая пневмошлифмашина. Эргономичная и легкая, компактного размера с зажимной цангой 6 мм. Идеально подходит для высокоточных работ по зачистке, обработке сварных швов, снятия заусенцев, доводки пресс-форм.

        Эргономичная ручка с удобным захватом и резиновыми накладками, уменьшающими вибрацию; компактный корпус выполнен из легкого композитного материала; плавный пуск; установлен защитный кожух.