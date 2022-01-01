Пневмошлифмашина прямая GLC 25000, 25000об/мин, 6.3бар,композит. корпус

Композитная прямая пневмошлифмашина. Эргономичная и легкая, компактного размера с зажимной цангой 6 мм. Идеально подходит для высокоточных работ по зачистке, обработке сварных швов, снятия заусенцев, доводки пресс-форм.

Эргономичная ручка с удобным захватом и резиновыми накладками, уменьшающими вибрацию; компактный корпус выполнен из легкого композитного материала; плавный пуск; установлен защитный кожух.