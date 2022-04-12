Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C
Арт. X1099040555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Габариты, мм
|225x90x152
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Давление, бар
|6.2
- Пневмоорбитальная шлифмашина SUMAKE ST-7107C 35086 применяется для чистовой обработки изделий из металла, пластика, камня и прочих материалов. Рабочий диапазон давления составляет от 5 до 7 бар. Корпус инструмента выполнен из прочных материалов, устойчивых к механическим повреждениям.
Преимущества
- Малый вес за счет отсутствия двигателя
- Прочный корпус для долгого срока службы
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву
- Возможность длительной работы SUMAKE ST-7107C 35086 без остановки
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса