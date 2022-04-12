Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C
5.0
2
Найти аналог
Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины
    Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C
    Арт. X1099040555
    5.0
    2
    Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C
    Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C
      Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C
      Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C

      Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040555
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Габариты, мм
      		225x90x152
      Давление, бар
      		6.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмоорбитальная шлифмашина SUMAKE ST-7107C 35086 применяется для чистовой обработки изделий из металла, пластика, камня и прочих материалов. Рабочий диапазон давления составляет от 5 до 7 бар. Корпус инструмента выполнен из прочных материалов, устойчивых к механическим повреждениям.

        Преимущества

        • Малый вес за счет отсутствия двигателя
        • Прочный корпус для долгого срока службы
        • Устойчивость к перегрузкам и перегреву
        • Возможность длительной работы SUMAKE ST-7107C 35086 без остановки
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса