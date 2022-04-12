Пневматическая орбитальная шлифмашина Sumake ST-7107C

Преимущества

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Прочный корпус для долгого срока службы

Устойчивость к перегрузкам и перегреву

Возможность длительной работы SUMAKE ST-7107C 35086 без остановки

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Пневмоорбитальная шлифмашина SUMAKE ST-7107C 35086 применяется для чистовой обработки изделий из металла, пластика, камня и прочих материалов. Рабочий диапазон давления составляет от 5 до 7 бар. Корпус инструмента выполнен из прочных материалов, устойчивых к механическим повреждениям.