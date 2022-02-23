Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P

Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы продолжительное время без остановки

Резьба воздушного штуцера - 1/4 дюйма

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Небольшой вес снижает энергоемкость работы

Пневмоорбитальная шлифмашина SUMAKE ST-7715 P 27396 предназначена для шлифовки плоскостей. Мощный пневмодвигатель разгоняет скорость вращения до 9000 оборотов в минуту, что позволяет добиться высокой производительности. Длинную широкую клавишу пуска удобно нажимать при любом хвате рукоятки инструмента. Работа на сжатом воздухе обеспечивает низкий уровень пожаро- и взрывоопасности, а также значительно увеличивает рабочий ресурс инструмента.