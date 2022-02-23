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Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
5.0
3
5 845 ₽
7 148 ₽
Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины
  • Персональная скидка
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Арт. X7652
5.0
3
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
  • Персональная скидка
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P

Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P

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  • -1 303 ₽
5 845 ₽
7 148 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X7652
5.0
3

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Давление, бар
6.2
Упаковка
коробка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 303 ₽
5 845 ₽
7 148 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневмоорбитальная шлифмашина SUMAKE ST-7715 P 27396 предназначена для шлифовки плоскостей. Мощный пневмодвигатель разгоняет скорость вращения до 9000 оборотов в минуту, что позволяет добиться высокой производительности. Длинную широкую клавишу пуска удобно нажимать при любом хвате рукоятки инструмента. Работа на сжатом воздухе обеспечивает низкий уровень пожаро- и взрывоопасности, а также значительно увеличивает рабочий ресурс инструмента.

    Преимущества

    • Пневматический инструмент предназначен для работы продолжительное время без остановки
    • Резьба воздушного штуцера - 1/4 дюйма
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
    • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
    • Небольшой вес снижает энергоемкость работы