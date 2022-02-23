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Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7715 P
Арт. X7652
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, бар
|6.2
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Упаковка
|коробка
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- Пневмоорбитальная шлифмашина SUMAKE ST-7715 P 27396 предназначена для шлифовки плоскостей. Мощный пневмодвигатель разгоняет скорость вращения до 9000 оборотов в минуту, что позволяет добиться высокой производительности. Длинную широкую клавишу пуска удобно нажимать при любом хвате рукоятки инструмента. Работа на сжатом воздухе обеспечивает низкий уровень пожаро- и взрывоопасности, а также значительно увеличивает рабочий ресурс инструмента.
Преимущества
- Пневматический инструмент предназначен для работы продолжительное время без остановки
- Резьба воздушного штуцера - 1/4 дюйма
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Небольшой вес снижает энергоемкость работы