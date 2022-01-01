Пневмошлифмашина Sumake ST-7723

Эксцентриковая шлифмашина Sumake(Сумаки) ST-7723 - это высокопроизводительный инструмент для профессионального использования. Применяется для шлифовальных операций. Узкая рукоять в конструкции модели служит для комфортной и неутомительной работы оператора.Технические характеристики:Тип эксцентриковая Диаметр диска, мм 152Расход воздуха, л/мин 170 Частота вращения шпинделя, об/мин 10000Рабочее давление, бар 6.5 Комплектация коробкаВес, кг 1.8 Резьба, дюйм 1/4