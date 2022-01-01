Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмошлифмашина Sumake ST-7723
Найти аналог
Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины
    Пневмошлифмашина Sumake ST-7723
    Арт. X7621
    Пневмошлифмашина Sumake ST-7723

      Пневмошлифмашина Sumake ST-7723

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X7621

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Тип соединения
      		резьбовое
      Диаметр диска, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Sumake(Сумаки) ST-7723 - это высокопроизводительный инструмент для профессионального использования. Применяется для шлифовальных операций. Узкая рукоять в конструкции модели служит для комфортной и неутомительной работы оператора.Технические характеристики:Тип эксцентриковая Диаметр диска, мм 152Расход воздуха, л/мин 170 Частота вращения шпинделя, об/мин 10000Рабочее давление, бар 6.5 Комплектация коробкаВес, кг 1.8 Резьба, дюйм 1/4