Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности

Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки Sumake ST-P7732МК 8141680

Пневмошлифмашина с набором шарошек Sumake ST-P7732МК 8141680 используется для шлифования и зачистки различных поверхностей. Комплектуется набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва.