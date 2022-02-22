Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK
Арт. X76192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Габариты, мм
|240x210x50
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Давление, бар
|6.5
- Пневмошлифмашина с набором шарошек Sumake ST-P7732МК 8141680 используется для шлифования и зачистки различных поверхностей. Комплектуется набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
- Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности
- Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки Sumake ST-P7732МК 8141680