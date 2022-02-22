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Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK
5.0
2
Найти аналог
Прямые пневмошлифмашины
    Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK
    Арт. X76192
    5.0
    2
    Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK
    Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK
    Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK
      Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK
      Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK
      Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK

      Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7732 MK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X76192
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Габариты, мм
      		240x210x50
      Давление, бар
      		6.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмошлифмашина с набором шарошек Sumake ST-P7732МК 8141680 используется для шлифования и зачистки различных поверхностей. Комплектуется набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
        • Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности
        • Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки Sumake ST-P7732МК 8141680