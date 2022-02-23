Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7733 MK
5.0
2
3 479 ₽
4 386 ₽
Прямые пневмошлифмашины
  • Персональная скидка
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7733 MK
Арт. X76110
5.0
2
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7733 MK
  • Персональная скидка

Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7733 MK

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -907 ₽
3 479 ₽
4 386 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X76110
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Давление, бар
6.5
Упаковка
кейс
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -907 ₽
3 479 ₽
4 386 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Прямая пневмошлифмашина SUMAKE ST-7733 MK 7317 предназначена для шлифовки поверхностей в труднодоступных местах. Достаточно высокое количество оборотов - 22000 в минуту - позволяет добиться отличного качества обработки. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям. Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки.

    Преимущества

    • Высокое количество оборотов - 22000 в минуту - позволяет добиться отличного качества обработки
    • Малый вес снижает энергоемкость работы
    • Эргономичная ручка не скользит в руке и позволяет вести продолжительную работу без чувства усталости
    • Большое количество разнообразной оснастки расширяют спектр возможностей