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Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7733 MK
Арт. X76110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, бар
|6.5
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Упаковка
|кейс
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- Прямая пневмошлифмашина SUMAKE ST-7733 MK 7317 предназначена для шлифовки поверхностей в труднодоступных местах. Достаточно высокое количество оборотов - 22000 в минуту - позволяет добиться отличного качества обработки. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям. Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Высокое количество оборотов - 22000 в минуту - позволяет добиться отличного качества обработки
- Малый вес снижает энергоемкость работы
- Эргономичная ручка не скользит в руке и позволяет вести продолжительную работу без чувства усталости
- Большое количество разнообразной оснастки расширяют спектр возможностей