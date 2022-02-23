Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7733 MK

Преимущества

Высокое количество оборотов - 22000 в минуту - позволяет добиться отличного качества обработки

Малый вес снижает энергоемкость работы

Эргономичная ручка не скользит в руке и позволяет вести продолжительную работу без чувства усталости

Большое количество разнообразной оснастки расширяют спектр возможностей

Прямая пневмошлифмашина SUMAKE ST-7733 MK 7317 предназначена для шлифовки поверхностей в труднодоступных местах. Достаточно высокое количество оборотов - 22000 в минуту - позволяет добиться отличного качества обработки. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям. Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки.