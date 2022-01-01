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Пневмошлифмашина Sumake ST-7774
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Полировальные пневмошлифмашины
    Пневмошлифмашина Sumake ST-7774
    Арт. X76164
    Пневмошлифмашина Sumake ST-7774

      Пневмошлифмашина Sumake ST-7774

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X76164

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Габариты, мм
      		430x200x70
      Упаковка
      		коробка
      Класс
      		профессиональный
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •       Пневмо-полировальная шлифмашина Sumake ST-7774 предназначена для обработки различных поверхностей, таких как металл или дерево. Инструмент отлично подойдет для полировки машины, снятия лакокрасочных средств с изделий. Данный инструмент работает на сжатом воздухе за счет подключения к компрессору. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние элементы шлифмашины. Двигатель развивает обороты до 2500 об/мин, что обеспечивает высокое качество обработки.