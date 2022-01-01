Пневмошлифмашина Sumake ST-7774

Пневмо-полировальная шлифмашина Sumake ST-7774 предназначена для обработки различных поверхностей, таких как металл или дерево. Инструмент отлично подойдет для полировки машины, снятия лакокрасочных средств с изделий. Данный инструмент работает на сжатом воздухе за счет подключения к компрессору. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние элементы шлифмашины. Двигатель развивает обороты до 2500 об/мин, что обеспечивает высокое качество обработки.