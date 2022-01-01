Пневмошлифмашина зачистная Fubag GSC 4000
Арт. fubag_1119
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|240x170x60
|
Гибкий вал в комплекте
|Нет
|
Расход воздуха, л/мин
|127
|
Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
Композитная зачистная пневмошлифмашина. В зависимости от качества установленного диска пневматическая машина с низкими оборотами используется для предварительной обработке шин, аккуратного снятия краски, пленки с кузова автомобиля. Композитный корпус с антискользящим покрытием; в комплекте диск из резины.