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Пневмошлифмашина зачистная Fubag GSC 4000
Найти аналог
Прямые пневмошлифмашины
    Пневмошлифмашина зачистная Fubag GSC 4000
    Арт. fubag_1119
    Пневмошлифмашина зачистная Fubag GSC 4000
    Пневмошлифмашина зачистная Fubag GSC 4000
      Пневмошлифмашина зачистная Fubag GSC 4000
      Пневмошлифмашина зачистная Fubag GSC 4000

      Пневмошлифмашина зачистная Fubag GSC 4000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1119

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		240x170x60
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		127
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Композитная зачистная пневмошлифмашина. В зависимости от качества установленного диска пневматическая машина с низкими оборотами используется для предварительной обработке шин, аккуратного снятия краски, пленки с кузова автомобиля. Композитный корпус с антискользящим покрытием; в комплекте диск из резины.