Пневмошприц Sumake ST-6636 L 30455
Арт. X76112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Материал
|Сталь
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Работа с картриджем 450 гр
|Да
- Пневмошприц SUMAKE ST-6636 L 30455 предназначен для подачи смазки при техническом обслуживании станков, автомобилей, производственного и промышленного оборудования. Инструмент снабжен картриджем увеличенной емкости - 0.5 л, что продлевает время работы без дозаправки. Также он оснащён специальным ручным механизмом для подачи смазки в патрубок. Это обеспечивает ее равномерное выдавливание. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
Преимущества
- Рабочее давление воздуха составляет 6.9 атм
- Рапид-соединение для быстрого монтажа и демонтажа шланга для подачи воздуха
- Удобная рукоятка не скользит в руке и обеспечивает надежный хват
- Картридж увеличенной емкость - 0.5 литра
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса