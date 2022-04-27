Преимущества

Рабочее давление воздуха составляет 6.9 атм

Рапид-соединение для быстрого монтажа и демонтажа шланга для подачи воздуха

Удобная рукоятка не скользит в руке и обеспечивает надежный хват

Картридж увеличенной емкость - 0.5 литра

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Пневмошприц SUMAKE ST-6636 L 30455 предназначен для подачи смазки при техническом обслуживании станков, автомобилей, производственного и промышленного оборудования. Инструмент снабжен картриджем увеличенной емкости - 0.5 л, что продлевает время работы без дозаправки. Также он оснащён специальным ручным механизмом для подачи смазки в патрубок. Это обеспечивает ее равномерное выдавливание. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса