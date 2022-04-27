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Пневмошприц Sumake ST-6636 L 30455
5.0
1
Найти аналог
Оборудование для замены масла
    Пневмошприц Sumake ST-6636 L 30455
    Арт. X76112
    5.0
    1
    Пневмошприц Sumake ST-6636 L 30455

      Пневмошприц Sumake ST-6636 L 30455

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X76112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал
      		Сталь
      Работа с картриджем 450 гр
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневмошприц SUMAKE ST-6636 L 30455 предназначен для подачи смазки при техническом обслуживании станков, автомобилей, производственного и промышленного оборудования. Инструмент снабжен картриджем увеличенной емкости - 0.5 л, что продлевает время работы без дозаправки. Также он оснащён специальным ручным механизмом для подачи смазки в патрубок. Это обеспечивает ее равномерное выдавливание. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

        Преимущества

        • Рабочее давление воздуха составляет 6.9 атм
        • Рапид-соединение для быстрого монтажа и демонтажа шланга для подачи воздуха
        • Удобная рукоятка не скользит в руке и обеспечивает надежный хват
        • Картридж увеличенной емкость - 0.5 литра
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса