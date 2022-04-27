Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184
Арт. X1099040705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Материал
|Сталь
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Работа с картриджем 450 гр
|Нет
- Пневмошприц SUMAKE ST 6636L-6 30184 предназначен для подачи смазки при техническом обслуживании автомобилей, в промышленном и сельскохозяйственном оборудовании. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом. Картридж увеличенной емкости позволяет работать более продолжительное время без дозаправки. Дополнительные аксессуары в комплекте позволяют подстраиваться по работу в конкретных условиях
Преимущества
- Рабочее давление воздуха составляет 2.3 - 8 атм
- Ёмкость картриджа составляет 0,5 л
- Большой рабочий ресурс
- Длинный гибкий шланг в комплекте позволяет работать в труднодоступных местах
- Удобная рукоятка не скользит в руке
- Малый вес инструмента снижает энергоемкость работы