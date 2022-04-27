Преимущества

Рабочее давление воздуха составляет 2.3 - 8 атм

Ёмкость картриджа составляет 0,5 л

Большой рабочий ресурс

Длинный гибкий шланг в комплекте позволяет работать в труднодоступных местах

Удобная рукоятка не скользит в руке

Малый вес инструмента снижает энергоемкость работы

Пневмошприц SUMAKE ST 6636L-6 30184 предназначен для подачи смазки при техническом обслуживании автомобилей, в промышленном и сельскохозяйственном оборудовании. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом. Картридж увеличенной емкости позволяет работать более продолжительное время без дозаправки. Дополнительные аксессуары в комплекте позволяют подстраиваться по работу в конкретных условиях