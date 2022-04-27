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Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184
5.0
2
Найти аналог
Оборудование для замены масла
    Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184
    Арт. X1099040705
    5.0
    2
    Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184
    Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184
    Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184
      Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184
      Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184
      Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184

      Пневмошприц Sumake ST 6636L-6 30184

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X1099040705
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал
      		Сталь
      Работа с картриджем 450 гр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмошприц SUMAKE ST 6636L-6 30184 предназначен для подачи смазки при техническом обслуживании автомобилей, в промышленном и сельскохозяйственном оборудовании. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом. Картридж увеличенной емкости позволяет работать более продолжительное время без дозаправки. Дополнительные аксессуары в комплекте позволяют подстраиваться по работу в конкретных условиях

        Преимущества

        • Рабочее давление воздуха составляет 2.3 - 8 атм
        • Ёмкость картриджа составляет 0,5 л
        • Большой рабочий ресурс
        • Длинный гибкий шланг в комплекте позволяет работать в труднодоступных местах
        • Удобная рукоятка не скользит в руке
        • Малый вес инструмента снижает энергоемкость работы