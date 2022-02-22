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Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
4.5
2
Найти аналог
Пневматические шуруповерты
    Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
    Арт. X1099040218
    4.5
    2
    Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
    Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
    Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
    Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
    Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
      Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
      Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
      Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
      Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
      Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок

      Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040218
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468 К - это устройство профессионального класса, которое работает на сжатом воздухе. Применяется данная модель для работы с различными крепежными элементами. Шуруповерт поставляется в кейсе с набором насадок.

        Преимущества

        • Удобно расположенная клавиша пуска служит для простоты управления работой шуруповерта
        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Малый вес (0.88 кг)
        • Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства.