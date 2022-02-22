Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок
Арт. X1099040218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Вес, кг
|1
- Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468 К - это устройство профессионального класса, которое работает на сжатом воздухе. Применяется данная модель для работы с различными крепежными элементами. Шуруповерт поставляется в кейсе с набором насадок.
Преимущества
- Удобно расположенная клавиша пуска служит для простоты управления работой шуруповерта
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Малый вес (0.88 кг)
- Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства.