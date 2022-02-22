Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468K с набором насадок

Преимущества

Удобно расположенная клавиша пуска служит для простоты управления работой шуруповерта

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Малый вес (0.88 кг)

Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства.

Пневматический шуруповерт Sumake ST-4468 К - это устройство профессионального класса, которое работает на сжатом воздухе. Применяется данная модель для работы с различными крепежными элементами. Шуруповерт поставляется в кейсе с набором насадок.