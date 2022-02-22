Пневматический шуруповерт Sumake ST-4469
Арт. X76100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Вес, кг
|1
- Пневматический шуруповерт Sumake ST-4469 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для затяжки и ослабления крепежных элементов. Пистолетная форма, корпус, выполненный из металла, служат для удобной и надежной работы в тяжелых производственных условиях. Максимальный диаметр винта - 6 мм.
Преимущества
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Небольшой вес (1.1 кг)
- Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства
- Металлический корпус придает прочность конструкции и защищает внутренние узлы от повреждений