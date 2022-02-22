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Пневматический шуруповерт Sumake ST-4469
5.0
2
Найти аналог
Пневматические шуруповерты
    Пневматический шуруповерт Sumake ST-4469
    Арт. X76100
    5.0
    2
    Пневматический шуруповерт Sumake ST-4469

      Пневматический шуруповерт Sumake ST-4469

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X76100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический шуруповерт Sumake ST-4469 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для затяжки и ослабления крепежных элементов. Пистолетная форма, корпус, выполненный из металла, служат для удобной и надежной работы в тяжелых производственных условиях. Максимальный диаметр винта - 6 мм.

        Преимущества

        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Небольшой вес (1.1 кг)
        • Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства
        • Металлический корпус придает прочность конструкции и защищает внутренние узлы от повреждений