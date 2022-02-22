Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Небольшой вес (1.1 кг)

Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства

Металлический корпус придает прочность конструкции и защищает внутренние узлы от повреждений

Пневматический шуруповерт Sumake ST-4469 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для затяжки и ослабления крепежных элементов. Пистолетная форма, корпус, выполненный из металла, служат для удобной и надежной работы в тяжелых производственных условиях. Максимальный диаметр винта - 6 мм.