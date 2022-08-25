Пневматический степлер Sumake 71/16
Арт. X7637
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|230x170x60
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Упаковка
|коробка
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Класс
|профессиональный
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Возможность двойного удара
|Нет
Описание:Пневмостеплер SUMAKE 71/16 7372 - инструмент профессионального класса, используется при отделке помещений, в строительных работах.
Преимущества:
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки.
- Большой рабочий ресурс;
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам;
- Небольшой вес снижает энергоемкость работы.
Комплектация:
- Пневмостеплер;
- Упаковка.