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Пневматический степлер Sumake 71/16
5.0
1
Найти аналог
Пневматические степлеры
    Пневматический степлер Sumake 71/16
    Арт. X7637
    5.0
    1
    Пневматический степлер Sumake 71/16

      Пневматический степлер Sumake 71/16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X7637
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Габариты, мм
      		230x170x60
      Упаковка
      		коробка
      Класс
      		профессиональный
      Возможность двойного удара
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пневмостеплер SUMAKE 71/16 7372 - инструмент профессионального класса, используется при отделке помещений, в строительных работах.

        Преимущества:

        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки.
        • Большой рабочий ресурс;
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам;
        • Небольшой вес снижает энергоемкость работы.

        Комплектация:

        • Пневмостеплер;
        • Упаковка.