Пневматический степлер Sumake 80/16CL

Преимущества

Широкий выбор расходных материалов: скобы 10 мм 30423 (5000 шт), скобы 12 мм 30424 (5000 шт), скобы 14 мм 30426 (5000 шт), скобы 16 мм 30427 (5000 шт)

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Малый вес (0,9 кг)

Скобозабивной пистолет Sumake 80/16 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для соединения материалов скобами при сборке и ремонте мебели, во время отделочных и строительных работ. Небольшой вес и удобная рукоять увеличивают комфортность при работе.