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Пневматический степлер Sumake 80/16CL
5.0
2
Найти аналог
Пневматические степлеры
    Пневматический степлер Sumake 80/16CL
    Арт. X1099040345
    5.0
    2
    Пневматический степлер Sumake 80/16CL
    Пневматический степлер Sumake 80/16CL
    Пневматический степлер Sumake 80/16CL
      Пневматический степлер Sumake 80/16CL
      Пневматический степлер Sumake 80/16CL
      Пневматический степлер Sumake 80/16CL

      Пневматический степлер Sumake 80/16CL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040345
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Макс. давление, бар
      		7
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Скобозабивной пистолет Sumake 80/16 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для соединения материалов скобами при сборке и ремонте мебели, во время отделочных и строительных работ. Небольшой вес и удобная рукоять увеличивают комфортность при работе.

        Преимущества

        • Широкий выбор расходных материалов: скобы 10 мм 30423 (5000 шт), скобы 12 мм 30424 (5000 шт), скобы 14 мм 30426 (5000 шт), скобы 16 мм 30427 (5000 шт)
        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Малый вес (0,9 кг)