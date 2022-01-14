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Степлер пневматический Sumake 80/25
5.0
1
10 250 ₽
10 254 ₽
Пневматические степлеры
  • Персональная скидка
Степлер пневматический Sumake 80/25
Арт. X76182
5.0
1
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
  • Персональная скидка
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25
Степлер пневматический Sumake 80/25

Степлер пневматический Sumake 80/25

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  • -4 ₽
10 250 ₽
10 254 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X76182
5.0
1

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Макс. давление, бар
7
Габариты, мм
230x170x50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 ₽
10 250 ₽
10 254 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Скобозабивной пистолет Sumake 80/25 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для соединения материалов скобами при сборке и ремонте мебели, во время отделочных и строительных работ. Для работы с различными материалами возможен выбор длины скобы в пределах от 10 до 25 миллиметров.

    Преимущества

    • Широкий выбор расходных материалов:скобы 16 мм 30427 (5000 шт), скобы 19 мм 30428 (5000 шт), скобы 22 мм 31385 (5000 шт), скобы 25 мм 31386 (5000 шт)
    • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
    • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
    • Небольшой вес (1,2 кг)