Степлер пневматический Sumake 80/25

Преимущества

Широкий выбор расходных материалов:скобы 16 мм 30427 (5000 шт), скобы 19 мм 30428 (5000 шт), скобы 22 мм 31385 (5000 шт), скобы 25 мм 31386 (5000 шт)

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Небольшой вес (1,2 кг)

Скобозабивной пистолет Sumake 80/25 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для соединения материалов скобами при сборке и ремонте мебели, во время отделочных и строительных работ. Для работы с различными материалами возможен выбор длины скобы в пределах от 10 до 25 миллиметров.