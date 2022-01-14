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Степлер пневматический Sumake 80/25
Арт. X76182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Макс. давление, бар
|7
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Габариты, мм
|230x170x50
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- Скобозабивной пистолет Sumake 80/25 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для соединения материалов скобами при сборке и ремонте мебели, во время отделочных и строительных работ. Для работы с различными материалами возможен выбор длины скобы в пределах от 10 до 25 миллиметров.
Преимущества
- Широкий выбор расходных материалов:скобы 16 мм 30427 (5000 шт), скобы 19 мм 30428 (5000 шт), скобы 22 мм 31385 (5000 шт), скобы 25 мм 31386 (5000 шт)
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Небольшой вес (1,2 кг)