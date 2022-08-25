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Пневмозаклепочник Fasty B 260 05F-00B260
5.0
1
Найти аналог
Пневматическое заклепочное оборудование
    Пневмозаклепочник Fasty B 260 05F-00B260
    Арт. X1099040336
    5.0
    1
    Пневмозаклепочник Fasty B 260 05F-00B260

      Пневмозаклепочник Fasty B 260 05F-00B260

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1099040336
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fasty
      Материал заклепок
      		алюминий, сталь, нержавеющая сталь, медь
      Макс. диаметр заклепки (нержавеющая сталь), мм
      		5
      Макс. диаметр заклепки (алюминий), мм
      		5
      Макс. диаметр заклепки (сталь), мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Установочный пневмоинструмент Fasty B260 05F-00B260 предназначен для установки вытяжных заклепок диаметром от 2.4 до 5 мм. Он обеспечивает высокую производительность и простоту в эксплуатации за счет небольших габаритов и малого веса. Благодаря съемной емкости для сбора стержней на рабочем месте всегда будет порядок. Сила тяги инструмента при рабочем давлении 6 бар составляет 7850 Н.

        Преимущества

        • Малый вес и небольшой размер
        • Металлический корпус обеспечивает долгий срок службы установочного пневмоинструмента Fasty B260 05F-00B260
        • Установка заклёпок диаметром до 5 мм
        • Быстросъёмный контейнер для отработанных стержней
        • Уменьшенный расход воздуха
        • Встроенный подвес для работы на балансире