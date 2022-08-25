Пневмозаклепочник Fasty B 260 05F-00B260

Преимущества

Малый вес и небольшой размер

Металлический корпус обеспечивает долгий срок службы установочного пневмоинструмента Fasty B260 05F-00B260

Установка заклёпок диаметром до 5 мм

Быстросъёмный контейнер для отработанных стержней

Уменьшенный расход воздуха

Встроенный подвес для работы на балансире

Установочный пневмоинструмент Fasty B260 05F-00B260 предназначен для установки вытяжных заклепок диаметром от 2.4 до 5 мм. Он обеспечивает высокую производительность и простоту в эксплуатации за счет небольших габаритов и малого веса. Благодаря съемной емкости для сбора стержней на рабочем месте всегда будет порядок. Сила тяги инструмента при рабочем давлении 6 бар составляет 7850 Н.