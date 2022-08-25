Пневмозаклепочник Fasty B 260 05F-00B260
Арт. X1099040336
Характеристики
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Производитель
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Материал заклепок
|алюминий, сталь, нержавеющая сталь, медь
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Макс. диаметр заклепки (нержавеющая сталь), мм
|5
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Макс. диаметр заклепки (алюминий), мм
|5
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Макс. диаметр заклепки (сталь), мм
|5
- Установочный пневмоинструмент Fasty B260 05F-00B260 предназначен для установки вытяжных заклепок диаметром от 2.4 до 5 мм. Он обеспечивает высокую производительность и простоту в эксплуатации за счет небольших габаритов и малого веса. Благодаря съемной емкости для сбора стержней на рабочем месте всегда будет порядок. Сила тяги инструмента при рабочем давлении 6 бар составляет 7850 Н.
Преимущества
- Малый вес и небольшой размер
- Металлический корпус обеспечивает долгий срок службы установочного пневмоинструмента Fasty B260 05F-00B260
- Установка заклёпок диаметром до 5 мм
- Быстросъёмный контейнер для отработанных стержней
- Уменьшенный расход воздуха
- Встроенный подвес для работы на балансире