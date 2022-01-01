Мундштук пропановый составной PNM №4 Krass 2421221, 125-175 мм

Мундштук пропановый составнойPNM №4, является запасной частью к трехтрубным резакам Krass. Применяется для ручной резки металла толщиной от 125 до 175 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.



Преимущества