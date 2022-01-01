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Мундштук пропановый составной PNM №4 Krass 2421221, 125-175 мм
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Мундштуки для резаков
    Мундштук пропановый составной PNM №4 Krass 2421221, 125-175 мм
    Арт. X13031205222
    Мундштук пропановый составной PNM №4 Krass 2421221, 125-175 мм

      Мундштук пропановый составной PNM №4 Krass 2421221, 125-175 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13031205222

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		газосмесительный
      Размер
      		№4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук пропановый составнойPNM №4, является запасной частью к трехтрубным резакам Krass. Применяется для ручной резки металла толщиной от 125 до 175 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность