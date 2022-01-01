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Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Арт. О00000038879
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922 - для работы проволокой в среде газа (MIG / MAG) и проволокой с флюсовым покрытием (Flux), а также методом электродуговой сварки (ММА).
Преимущества
- Удобная настройка всех функций и параметров сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра работ
- Безопасное проведение сварочных работ обеспечивает защита от перегрева и защита от перегрузок
- Ручка на корпусе имеет эргономичную форму, что обеспечивает комфортную переноску аппарата одной рукой