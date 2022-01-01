Преимущества

Удобная настройка всех функций и параметров сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра работ

Безопасное проведение сварочных работ обеспечивает защита от перегрева и защита от перегрузок

Ручка на корпусе имеет эргономичную форму, что обеспечивает комфортную переноску аппарата одной рукой

Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922 - для работы проволокой в среде газа (MIG / MAG) и проволокой с флюсовым покрытием (Flux), а также методом электродуговой сварки (ММА).