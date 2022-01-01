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Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
10 890 ₽
11 990 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Арт. О00000038879
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
  • Персональная скидка
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922
Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922

Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922

Дарим скидки за
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  • -1 100 ₽
10 890 ₽
11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000038879

Характеристики

Производитель
Победа
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 100 ₽
10 890 ₽
11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный инверторный полуавтомат Победа АПС-155И 606301922 - для работы проволокой в среде газа (MIG / MAG) и проволокой с флюсовым покрытием (Flux), а также методом электродуговой сварки (ММА).

    Преимущества

    • Удобная настройка всех функций и параметров сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра работ
    • Безопасное проведение сварочных работ обеспечивает защита от перегрева и защита от перегрузок
    • Ручка на корпусе имеет эргономичную форму, что обеспечивает комфортную переноску аппарата одной рукой