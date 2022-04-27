Почвофреза Stihl BF-MM, 46017404605

Преимущества

Рабочая ширина, мм: 220

Масса, кг: 2

Почвофреза BF-ММ для комбисистем Stihl 46017404605 - почвенные фрезы для обработки тяжелых, уплотненных, глинистых грунтов. Идеально подойдет для рыхления почвы, компактной нарезки рядов. При помощи насадки BF-ММ можно без труда подготовить почву к новому сезону перед посадкой растений.