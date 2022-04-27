Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Почвофреза Stihl BF-MM, 46017404605
5.0
2
5 990 ₽
Фрезы для мотоблоков
    Почвофреза Stihl BF-MM, 46017404605
    Арт. X186126127
    5.0
    2
    Почвофреза Stihl BF-MM, 46017404605

      Почвофреза Stihl BF-MM, 46017404605

      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186126127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Ширина захвата, мм
      		220
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Почвофреза BF-ММ для комбисистем Stihl 46017404605 - почвенные фрезы для обработки тяжелых, уплотненных, глинистых грунтов. Идеально подойдет для рыхления почвы, компактной нарезки рядов. При помощи насадки BF-ММ можно без труда подготовить почву к новому сезону перед посадкой растений.

        Преимущества

        • Рабочая ширина, мм: 220
        • Масса, кг: 2