Почвофреза Stihl BF-MM, 46017404605
Арт. X186126127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Ширина захвата, мм
|220
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Вес, кг
|2
- Почвофреза BF-ММ для комбисистем Stihl 46017404605 - почвенные фрезы для обработки тяжелых, уплотненных, глинистых грунтов. Идеально подойдет для рыхления почвы, компактной нарезки рядов. При помощи насадки BF-ММ можно без труда подготовить почву к новому сезону перед посадкой растений.
Преимущества
- Рабочая ширина, мм: 220
- Масса, кг: 2