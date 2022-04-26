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Почворыхлитель Stihl BK-MM 46017404606
4.5
2
Найти аналог
Фрезы для мотоблоков
    Почворыхлитель Stihl BK-MM 46017404606
    Арт. X186126128
    4.5
    2
    Почворыхлитель Stihl BK-MM 46017404606

      Почворыхлитель Stihl BK-MM 46017404606

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126128
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Ширина захвата, мм
      		210
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Почворыхлитель BK-ММ для комбисистем Stihl 46017404606 - вспомогательное приспособление для обработки почвы, представляющее собой почвенные фрезы. Оснастка подойдет для взрыхления мелкозернистых песчаных почв, участков рядом с деревьями или между рядами. При помощи почворыхлителя также можно формировать ряды перед посадкой растений.

        Преимущества

        • Рабочая ширина, мм: 210
        • Масса, кг: 2