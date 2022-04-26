Почворыхлитель Stihl BK-MM 46017404606

Преимущества

Рабочая ширина, мм: 210

Масса, кг: 2

Почворыхлитель BK-ММ для комбисистем Stihl 46017404606 - вспомогательное приспособление для обработки почвы, представляющее собой почвенные фрезы. Оснастка подойдет для взрыхления мелкозернистых песчаных почв, участков рядом с деревьями или между рядами. При помощи почворыхлителя также можно формировать ряды перед посадкой растений.