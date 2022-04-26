Почворыхлитель Stihl BK-MM 46017404606
Арт. X186126128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Ширина захвата, мм
|210
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Вес, кг
|2
- Почворыхлитель BK-ММ для комбисистем Stihl 46017404606 - вспомогательное приспособление для обработки почвы, представляющее собой почвенные фрезы. Оснастка подойдет для взрыхления мелкозернистых песчаных почв, участков рядом с деревьями или между рядами. При помощи почворыхлителя также можно формировать ряды перед посадкой растений.
Преимущества
- Рабочая ширина, мм: 210
- Масса, кг: 2