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Поддон душевой Тритон Н0000025055 90*90, полукруглый в комплекте
5.0
2
Найти аналог
Душевые поддоны
    Поддон душевой Тритон Н0000025055 90*90, полукруглый в комплекте
    Арт. X169144177
    5.0
    2
    Поддон душевой Тритон Н0000025055 90*90, полукруглый в комплекте
    Поддон душевой Тритон Н0000025055 90*90, полукруглый в комплекте
      Поддон душевой Тритон Н0000025055 90*90, полукруглый в комплекте
      Поддон душевой Тритон Н0000025055 90*90, полукруглый в комплекте

      Поддон душевой Тритон Н0000025055 90*90, полукруглый в комплекте

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169144177
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		поддон
      Вес, кг
      		11.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • В душевых поддонах Тритон, используется тот же акрил, что и при производстве акриловых ванн данного производителя.

        Преимущества

        • Высокую прочность изделию придает стеклопластиковое волокно, в состав которого входит уникальная по своим свойствам смола Dugalak (Сербия), учитывающая наши особенности и позволяющая замешивать в нее минеральные наполнители, увеличивающие прочность армирующего слоя