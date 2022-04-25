Поддон душевой Тритон Н0000025055 90*90, полукруглый в комплекте
Арт. X169144177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|поддон
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Вес, кг
|11.7
- В душевых поддонах Тритон, используется тот же акрил, что и при производстве акриловых ванн данного производителя.
Преимущества
- Высокую прочность изделию придает стеклопластиковое волокно, в состав которого входит уникальная по своим свойствам смола Dugalak (Сербия), учитывающая наши особенности и позволяющая замешивать в нее минеральные наполнители, увеличивающие прочность армирующего слоя