Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поддон картера Stihl MS210/230/250 1123 021 2500
Найти аналог
Двигатели
    Поддон картера Stihl MS210/230/250 1123 021 2500
    Арт. X38754626

      Поддон картера Stihl MS210/230/250 1123 021 2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754626

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Наличие редуктора
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поддон картера STIHL MS210/230/250 1123 021 2500 представляет собой деталь, которая используется с целью установки на замену негодным деталям. Детали от бренда STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки вы можете не волноваться за работоспособность и производительность: Двигатели производства марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.