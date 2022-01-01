Поддон картера STIHL MS210/230/250 1123 021 2500 представляет собой деталь, которая используется с целью установки на замену негодным деталям. Детали от бренда STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки вы можете не волноваться за работоспособность и производительность: Двигатели производства марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.