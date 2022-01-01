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Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм
    Арт. aet_1982
    Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм
    Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм
    Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм
      Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм
      Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм
      Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм

      Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_1982

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		600
      Габариты, мм
      		3420x2826
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подъемник 2-стоечный с нижней синхронизацией предназначен для подъема а/м весом до 4 тонн на высоту до 1800 мм. Используется для ремонта и обслуживания транспортных средств в мастерских, СТО и гаражах. Для увеличения надежности и срока эксплуатации AE&T устанавливает гидравлику (силовая станция и цилиндры) производителя UNITED HYDRAULICS ®. Благодаря этому минимизирован риск поломки и простоя. Каждая стойка оборудована независимой конструкцией замков безопасности, которая представляет собой систему механических стопоров с ручным снятием на каждой каретке. Данная модель экономична в потреблении энергии (всего 2.2 кВт) и неприхотлива в техническом обслуживании. Плавный подъем и опускание  осуществляется примерно за 45 сек

        Преимущества

        • Низкое расположение подъёмной лапы позволяет работать с клиренсом от 110 мм
        • Функция фиксации угла подъемных лап в том положении, в котором их установил оператор, не допустит соскальзывания а/м
        • Надёжная система блокировки на 100% предотвращает падение автомобиля
        • Усиленный трос толщиной 9 мм
        • Резиновая накладка на стойках не допускает повреждение водительской двери
        • В комплекте 4 телескопических подхвата и 4 удлинителя подхватов. Также два дополнительных задних подхвата