Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 220B (United Hydraulics), высота подъема 1800 мм

Преимущества

Низкое расположение подъёмной лапы позволяет работать с клиренсом от 110 мм

Функция фиксации угла подъемных лап в том положении, в котором их установил оператор, не допустит соскальзывания а/м

Надёжная система блокировки на 100% предотвращает падение автомобиля

Усиленный трос толщиной 9 мм

Резиновая накладка на стойках не допускает повреждение водительской двери

В комплекте 4 телескопических подхвата и 4 удлинителя подхватов. Также два дополнительных задних подхвата

Подъемник 2-стоечный с нижней синхронизацией предназначен для подъема а/м весом до 4 тонн на высоту до 1800 мм. Используется для ремонта и обслуживания транспортных средств в мастерских, СТО и гаражах. Для увеличения надежности и срока эксплуатации AE&T устанавливает гидравлику (силовая станция и цилиндры) производителя UNITED HYDRAULICS ®. Благодаря этому минимизирован риск поломки и простоя. Каждая стойка оборудована независимой конструкцией замков безопасности, которая представляет собой систему механических стопоров с ручным снятием на каждой каретке. Данная модель экономична в потреблении энергии (всего 2.2 кВт) и неприхотлива в техническом обслуживании. Плавный подъем и опускание осуществляется примерно за 45 сек