Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
Арт. aet_143
Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
Арт. aet_143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1022
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Габариты, мм
|3330x2187
- Подъемник четырехстоечный F3.5-4 предназначен для подъема автомобиля на высоту до 1 850 мм в целях осмотра и ремонта. В сочетании со стендом «развал-схождение» доступна регулировка угла наклона колес . Допустимый вес 3 500 кг, длина платформы 4 300 мм. Оборудование приводится в действие гидравлическими цилиндрами и системой стальных тросов, что дает невысокий уровень шума. Данная модификация включает набор скользящих пластин и поворотных дисков, а также траверсу для реализации работ по развалу-схождению колес. На всех стойках предусмотрен самоблокирующийся замок безопасности, исключающий риск аварийного опускания платформы. Разблокировка осуществляется нажатием на ручку рядом с силовой станцией
Преимущества
- Подъем за 50 сек в высшую точку открывает доступ к днищу а/м
- Безопасность за счет замков блокировки на каждой стойке
- Траверса грузоподъемностью 2 т входит в комплект модели
- Сдвижные пластины для задних колес встроены в платформы
- Поворотные круги с заглушками для передних колес машины
- Пульт управления обеспечивает удобную и легкую эксплуатацию
- Разблокировка замков блокировки пневматическая, производится одним рычагом