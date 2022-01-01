Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм

Преимущества

Подъем за 50 сек в высшую точку открывает доступ к днищу а/м

Безопасность за счет замков блокировки на каждой стойке

Траверса грузоподъемностью 2 т входит в комплект модели

Сдвижные пластины для задних колес встроены в платформы

Поворотные круги с заглушками для передних колес машины

Пульт управления обеспечивает удобную и легкую эксплуатацию

Разблокировка замков блокировки пневматическая, производится одним рычагом

Подъемник четырехстоечный F3.5-4 предназначен для подъема автомобиля на высоту до 1 850 мм в целях осмотра и ремонта. В сочетании со стендом «развал-схождение» доступна регулировка угла наклона колес . Допустимый вес 3 500 кг, длина платформы 4 300 мм. Оборудование приводится в действие гидравлическими цилиндрами и системой стальных тросов, что дает невысокий уровень шума. Данная модификация включает набор скользящих пластин и поворотных дисков, а также траверсу для реализации работ по развалу-схождению колес. На всех стойках предусмотрен самоблокирующийся замок безопасности, исключающий риск аварийного опускания платформы. Разблокировка осуществляется нажатием на ручку рядом с силовой станцией