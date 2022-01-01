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Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
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Четырехстоечные подъемники
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
    Арт. aet_143
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм

      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F3.5-4 AE&T (380B), высота подъема 1950 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_143

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1022
      Габариты, мм
      		3330x2187
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подъемник четырехстоечный F3.5-4 предназначен для подъема автомобиля на высоту до 1 850 мм в целях осмотра и ремонта. В сочетании со стендом «развал-схождение» доступна регулировка угла наклона колес . Допустимый вес 3 500 кг, длина платформы 4 300 мм. Оборудование приводится в действие гидравлическими цилиндрами и системой стальных тросов, что дает невысокий уровень шума. Данная модификация включает набор скользящих пластин и поворотных дисков, а также траверсу для реализации работ по развалу-схождению колес. На всех стойках предусмотрен самоблокирующийся замок безопасности, исключающий риск аварийного опускания платформы. Разблокировка осуществляется нажатием на ручку рядом с силовой станцией

        Преимущества

        • Подъем за 50 сек в высшую точку открывает доступ к днищу а/м
        • Безопасность за счет замков блокировки на каждой стойке
        • Траверса грузоподъемностью 2 т входит в комплект модели
        • Сдвижные пластины для задних колес встроены в платформы
        • Поворотные круги с заглушками для передних колес машины
        • Пульт управления  обеспечивает удобную и легкую эксплуатацию
        • Разблокировка замков блокировки пневматическая, производится одним рычагом