Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм

Преимущества

Безопасная и долговечная конструкция

Механическая система замков безопасности исключает случайное опускание платформы

Возможность обслуживания автомобилей с разной шириной колеи

Подъемник оснащен специальными местами для поворотных кругов с заглушками

Установка оборудована встроенными в платформы сдвижными пластинами

возможность поднятия автомашин с неравномерным распределением нагрузки по осям

Двухточечная электрогидравлическая траверса грузоподъемностью 2 т и высотой подъема 330 см

Четырехстоечный подъемник F4.5D-4 предназначен для использования со стендом «развал-схождение». Оборудование позволяет производить осмотр и ремонт как легковых автомобилей, так и небольших грузовиков весом до 4 500 кг. Модель приводится в действие мощным электрогидравлическим приводом и системой тросов. Высота подъема до 1 850 мм, длина платформы – 4 990 мм. В комплекте набор скользящих панелей для задних колес, подъемная траверса и пульт управления устройством