Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
Арт. aet_144
Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
Арт. aet_144
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1402
|
Габариты, мм
|3589x2222
- Четырехстоечный подъемник F4.5D-4 предназначен для использования со стендом «развал-схождение». Оборудование позволяет производить осмотр и ремонт как легковых автомобилей, так и небольших грузовиков весом до 4 500 кг. Модель приводится в действие мощным электрогидравлическим приводом и системой тросов. Высота подъема до 1 850 мм, длина платформы – 4 990 мм. В комплекте набор скользящих панелей для задних колес, подъемная траверса и пульт управления устройством
Преимущества
- Безопасная и долговечная конструкция
- Механическая система замков безопасности исключает случайное опускание платформы
- Возможность обслуживания автомобилей с разной шириной колеи
- Подъемник оснащен специальными местами для поворотных кругов с заглушками
- Установка оборудована встроенными в платформы сдвижными пластинами
- возможность поднятия автомашин с неравномерным распределением нагрузки по осям
- Двухточечная электрогидравлическая траверса грузоподъемностью 2 т и высотой подъема 330 см