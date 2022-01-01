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Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
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Четырехстоечные подъемники
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
    Арт. aet_144
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм

      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F4.5D-4 AE&T (380B), высота подъема 1850 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_144

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1402
      Габариты, мм
      		3589x2222
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Четырехстоечный подъемник F4.5D-4 предназначен для использования со стендом «развал-схождение». Оборудование позволяет производить осмотр и ремонт как легковых автомобилей, так и небольших грузовиков весом до 4 500 кг. Модель приводится в действие мощным электрогидравлическим приводом и системой тросов. Высота подъема до 1 850 мм, длина платформы – 4 990 мм. В комплекте  набор скользящих панелей для задних колес, подъемная траверса и пульт управления устройством

        Преимущества

        • Безопасная и долговечная конструкция
        • Механическая система замков безопасности исключает случайное опускание платформы
        • Возможность обслуживания автомобилей с разной шириной колеи
        • Подъемник оснащен специальными местами для поворотных кругов с заглушками
        • Установка оборудована  встроенными в платформы сдвижными пластинами
        • возможность поднятия автомашин с неравномерным распределением нагрузки по осям
        • Двухточечная электрогидравлическая траверса грузоподъемностью 2 т и высотой подъема 330 см