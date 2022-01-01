Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
Арт. aet_319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1765
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Напряжение сети, В
|380
- Подъемник F5.5-4 для сход-развала – самый мощный и большой в линейке четырехстоечных моделей AE&T. Он спроектирован для максимально удобного проведения осмотра, профилактики и настроечных работ в легковых, бронированных автомобилях и малых грузовиках весом до 5 500 кг. Каретки приводятся в действие гидравлическим цилиндром и системой стальных тросов. Оборудование имеет низкий уровень шума. Для установки колес в правильное положение при сход-развале в конструкции предусмотрены скользящие пластины сзади и места с заглушками для поворотных дисков под передние колеса. Для обеспечения безаварийной эксплуатации все стойки оснащены системой безопасности. Замки системы выводятся из блокировки одновременно одной ручкой, расположенной рядом с силовой станцией
Преимущества
- Механические замки блокировки обеспечивают безаварийность на любом уровне высоты
- Снятие с замков безопасности пневматическое, производится одним рычагом
- Длина платформы 5 160 мм, увеличенное расстояние между стойками, высота подъема 1 850 мм
- Пневмогидравлическая траверса грузоподъемностью 3 тонны включена в комплект