Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)

Преимущества

Механические замки блокировки обеспечивают безаварийность на любом уровне высоты

Снятие с замков безопасности пневматическое, производится одним рычагом

Длина платформы 5 160 мм, увеличенное расстояние между стойками, высота подъема 1 850 мм

Пневмогидравлическая траверса грузоподъемностью 3 тонны включена в комплект

Подъемник F5.5-4 для сход-развала – самый мощный и большой в линейке четырехстоечных моделей AE&T. Он спроектирован для максимально удобного проведения осмотра, профилактики и настроечных работ в легковых, бронированных автомобилях и малых грузовиках весом до 5 500 кг. Каретки приводятся в действие гидравлическим цилиндром и системой стальных тросов. Оборудование имеет низкий уровень шума. Для установки колес в правильное положение при сход-развале в конструкции предусмотрены скользящие пластины сзади и места с заглушками для поворотных дисков под передние колеса. Для обеспечения безаварийной эксплуатации все стойки оснащены системой безопасности. Замки системы выводятся из блокировки одновременно одной ручкой, расположенной рядом с силовой станцией