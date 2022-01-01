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Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
Найти аналог
Четырехстоечные подъемники
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Арт. aet_319
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
    Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)
      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)

      Подъемник электрогидравлический четырехстоечный F5.5-4 AE&T (380B)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_319

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1765
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подъемник F5.5-4 для сход-развала –  самый мощный и большой в линейке четырехстоечных моделей AE&T. Он спроектирован для максимально удобного проведения осмотра, профилактики и настроечных работ в легковых, бронированных автомобилях и малых грузовиках весом до 5 500 кг. Каретки приводятся в действие гидравлическим цилиндром и системой стальных тросов. Оборудование имеет низкий уровень шума. Для установки колес в правильное положение при сход-развале в конструкции предусмотрены скользящие пластины сзади и  места с заглушками для поворотных дисков под передние колеса. Для обеспечения безаварийной эксплуатации  все стойки оснащены системой безопасности. Замки системы выводятся из блокировки одновременно одной ручкой, расположенной рядом с силовой станцией

        Преимущества

        • Механические замки блокировки обеспечивают безаварийность на любом уровне высоты
        • Снятие с замков безопасности пневматическое, производится одним рычагом
        • Длина платформы 5 160 мм, увеличенное расстояние между стойками, высота подъема 1 850 мм
        • Пневмогидравлическая траверса грузоподъемностью 3 тонны включена в комплект