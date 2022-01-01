Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

Преимущества

Малая высота подъемной лапы – подхват от 100 мм

Центральное управление системой разблокировки, ручка рядом с силовой станцией

Функция автоматической остановки подъема срабатывает, когда автомобиль упирается в ограничитель сверху

Комплект адаптеров для а/м с разным уровнем клиренса

S4D-2 - подъемник двухстоечный с верхней синхронизацией. Позволяет поднимать машины весом до 4 т на расстояние до 2 090 мм. Конструкция оборудована механической системой блокировки для предотвращения падения а/м. А разблокировка осуществляется нажатием одной ручки для 2-х кареток одновременно, что экономит время опускания транспортного средства. Цилиндры и гидравлическая установка – от лучшего в мире производителя UNITED HYDRAULICS ®. Эта гидравлика неприхотлива в обслуживании и надежна в эксплуатации