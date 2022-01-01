Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_373
Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|610
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Габариты, мм
|3436x3590
- S4D-2 - подъемник двухстоечный с верхней синхронизацией. Позволяет поднимать машины весом до 4 т на расстояние до 2 090 мм. Конструкция оборудована механической системой блокировки для предотвращения падения а/м. А разблокировка осуществляется нажатием одной ручки для 2-х кареток одновременно, что экономит время опускания транспортного средства. Цилиндры и гидравлическая установка – от лучшего в мире производителя UNITED HYDRAULICS ®. Эта гидравлика неприхотлива в обслуживании и надежна в эксплуатации
Преимущества
- Малая высота подъемной лапы – подхват от 100 мм
- Центральное управление системой разблокировки, ручка рядом с силовой станцией
- Функция автоматической остановки подъема срабатывает, когда автомобиль упирается в ограничитель сверху
- Комплект адаптеров для а/м с разным уровнем клиренса