Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_137
Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|610
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Габариты, мм
|3436x3590
- S4D-2 — двухстоечный подъемник с асимметричной конструкцией, работающий по принципу верхней синхронизации
Преимущества
- Предохранительный запор, 2 цилиндра и регулируемые лапы
- Центральное управление системой разблокировки
- Функция автоматической остановки подъёма по достижении верхнего предела