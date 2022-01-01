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Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Найти аналог
Двухстоечные подъемники
    Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Арт. aet_137
    Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

      Подъемник электрогидравлический двухстоечный S4D-2 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_137

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		610
      Габариты, мм
      		3436x3590
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • S4D-2 — двухстоечный подъемник с асимметричной конструкцией, работающий по принципу верхней синхронизации

        Преимущества

        • Предохранительный запор, 2 цилиндра и регулируемые лапы
        • Центральное управление системой разблокировки
        • Функция автоматической остановки подъёма по достижении верхнего предела