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Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Арт. aet_138
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

      Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_138

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		610
      Габариты, мм
      		3419x3672
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подъемник AE&T 2-х стоечный, 4т, с верхней синхронизацией S4D-2E 380 применяется для обслуживания легковых автомобилей, минивэнов, фургонов и легких грузовиков. Установка представляет собой металлическую раму, которая образована двумя стойками с гидроцилиндрами, внутри которых перемещаются лапы. Подъемник эффективно используется в мастерских автосервисов, в цехах малых автосборочных или авторемонтных предприятий

        Преимущества

        • Силовая станция и цилиндры UNITED HYDRAULICS ®
        • Электрическая система разблокировки, управляемая с центрального пульта
        • Функция остановки подъема  при касании верхней планки
        • Низкий уровень подхвата – 100 мм, регулировка угла подъемных лап
        • Резиновая накладка на стойках не допускает повреждение водительской двери