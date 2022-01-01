Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм

Преимущества

Силовая станция и цилиндры UNITED HYDRAULICS ®

Электрическая система разблокировки, управляемая с центрального пульта

Функция остановки подъема при касании верхней планки

Низкий уровень подхвата – 100 мм, регулировка угла подъемных лап

Резиновая накладка на стойках не допускает повреждение водительской двери

Подъемник AE&T 2-х стоечный, 4т, с верхней синхронизацией S4D-2E 380 применяется для обслуживания легковых автомобилей, минивэнов, фургонов и легких грузовиков. Установка представляет собой металлическую раму, которая образована двумя стойками с гидроцилиндрами, внутри которых перемещаются лапы. Подъемник эффективно используется в мастерских автосервисов, в цехах малых автосборочных или авторемонтных предприятий