Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_138
Подъемник двухстоечный электрогидравлический S4D-2E AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 2090 мм
Арт. aet_138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|610
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Габариты, мм
|3419x3672
- Подъемник AE&T 2-х стоечный, 4т, с верхней синхронизацией S4D-2E 380 применяется для обслуживания легковых автомобилей, минивэнов, фургонов и легких грузовиков. Установка представляет собой металлическую раму, которая образована двумя стойками с гидроцилиндрами, внутри которых перемещаются лапы. Подъемник эффективно используется в мастерских автосервисов, в цехах малых автосборочных или авторемонтных предприятий
Преимущества
- Силовая станция и цилиндры UNITED HYDRAULICS ®
- Электрическая система разблокировки, управляемая с центрального пульта
- Функция остановки подъема при касании верхней планки
- Низкий уровень подхвата – 100 мм, регулировка угла подъемных лап
- Резиновая накладка на стойках не допускает повреждение водительской двери