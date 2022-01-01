Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

Преимущества

Низкое расположение подъёмной лапы, позволяющее работать с клиренсом от 110 мм

Функция фиксации угла подъемных лап в том положении, в котором их установил оператор, предотвращает соскальзывание машины

Надёжная система блокировки на 100% предотвращает падение автомобиля

Усиленный трос толщиной 9 мм

Резиновая накладка на каретках не допускает повреждение водительской двери

В комплекте 4 телескопических подхвата и 4 удлинителя подхватов. Также 2 дополнительных задних подхвата

Двухстоечный электрогидравлический подъемник с нижней синхронизацией предназначен для подъема автомобилей весом до 4 тонн на высоту до 1800 мм. Он используется в мастерских, СТО и гаражах. Эта установка позволяет проводить работы под днищем транспортных средств. Подъемник – основное оборудование для автосервиса, простой которого крайне нежелателен. Поэтому для увеличения надежности и срока эксплуатации AE&T устанавливает гидравлику (силовая станция и цилиндры) производителя UNITED HYDRAULICS ®. Дополнительную защиту автомобиля при подъеме гарантирует независимая конструкция замков безопасности. Она представляет собой систему механических стопоров с ручным снятием на каждой каретке