Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_140
Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4 AE&T (220В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|600
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Габариты, мм
|3420x2826
- Двухстоечный электрогидравлический подъемник с нижней синхронизацией предназначен для подъема автомобилей весом до 4 тонн на высоту до 1800 мм. Он используется в мастерских, СТО и гаражах. Эта установка позволяет проводить работы под днищем транспортных средств. Подъемник – основное оборудование для автосервиса, простой которого крайне нежелателен. Поэтому для увеличения надежности и срока эксплуатации AE&T устанавливает гидравлику (силовая станция и цилиндры) производителя UNITED HYDRAULICS ®. Дополнительную защиту автомобиля при подъеме гарантирует независимая конструкция замков безопасности. Она представляет собой систему механических стопоров с ручным снятием на каждой каретке
Преимущества
- Низкое расположение подъёмной лапы, позволяющее работать с клиренсом от 110 мм
- Функция фиксации угла подъемных лап в том положении, в котором их установил оператор, предотвращает соскальзывание машины
- Надёжная система блокировки на 100% предотвращает падение автомобиля
- Усиленный трос толщиной 9 мм
- Резиновая накладка на каретках не допускает повреждение водительской двери
- В комплекте 4 телескопических подхвата и 4 удлинителя подхватов. Также 2 дополнительных задних подхвата