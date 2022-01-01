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Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Арт. aet_142
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

      Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_142

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		600
      Габариты, мм
      		3420x2826
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрогидравлический подъемник асимметричной конструкции с нижним типом синхронизации. Грузоподъемность 4 000 кг, оснащен пультом управления для удобства и экономии времени работы. В Т4В применена система безопасности, которая срабатывает путем фиксации замка с рейкой с шагом 7,6 см при движении подъемника вверх. Активация замков сопровождается характерным звуком (щелчок), который должен быть слышен оператору

        Преимущества

        • Современное пусковое устройство, отвечающее международным стандартам и предохранитель 24 V
        • Надежная  система блокировки исключает падение а/м
        • Два стальных троса толщиной 9 мм
        • Цепи адаптированы для работы в тяжелом режиме
        • Минимальные требования и простота обслуживания