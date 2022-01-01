Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_142
Подъемник двухстоечный электрогидравлический Т4B AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
Арт. aet_142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|600
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Габариты, мм
|3420x2826
- Электрогидравлический подъемник асимметричной конструкции с нижним типом синхронизации. Грузоподъемность 4 000 кг, оснащен пультом управления для удобства и экономии времени работы. В Т4В применена система безопасности, которая срабатывает путем фиксации замка с рейкой с шагом 7,6 см при движении подъемника вверх. Активация замков сопровождается характерным звуком (щелчок), который должен быть слышен оператору
Преимущества
- Современное пусковое устройство, отвечающее международным стандартам и предохранитель 24 V
- Надежная система блокировки исключает падение а/м
- Два стальных троса толщиной 9 мм
- Цепи адаптированы для работы в тяжелом режиме
- Минимальные требования и простота обслуживания