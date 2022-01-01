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Подъемник двухстоечный электрогидравлический T4M AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический T4M AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Арт. aet_360
    Подъемник двухстоечный электрогидравлический T4M AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

      Подъемник двухстоечный электрогидравлический T4M AE&T (380В), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_360

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		555
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухстоечный автомобильный подъемник с асимметричной конструкцией и нижним типом синхронизации.  Т4М предназначен для подъема машин весом до 4т и удерживания их в поднятом состоянии при проведении технического обслуживания и профилактических работ. Установка оборудована надежной механической системой блокировки замков безопасности, независимо на каждой стойке. Для удобства эксплуатации снять блокировку и опустить машину можно одним рычагом разблокировки кареток

        Преимущества

        • Силовая станция и цилиндры от лучшего производителя UNITED HYDRAULICS ®
        • Комплект  адаптеров для работы с рамными а/м
        • Малое расположение подъемных лап – для автомашин с клиренсом от 110 мм
        • Надёжная система блокировки на 100% предотвращает падение автомобиля
        • Резиновые накладки на стойках не допускают повреждение дверей при открытии