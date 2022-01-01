Подъемник ножничный F27 AE&T (220В)
Арт. aet_154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|370
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Габариты, мм
|1457x2063
- Ножничный подъемник AE&T F27 220В представляет собой надежную конструкцию, которая предназначена для подъема/опускания легковых автомобилей. Предохранительный клапан предотвращает резкое опускание подъемника и защищает при перегрузке. Время подъема составляет всего 51 секунду. Все металлические элементы окрашены высококачественной эмалью и не подвержены коррозии. Конструкция отличается своей компактностью в сложенном состоянии, что удобно при хранении
Преимущества
- Прочная металлическая конструкция
- Удобное хранение
- Электрогидравлический привод
- Малое время подъема
- Не требует специального обслуживания