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Подъемник ножничный F27 AE&T (220В)
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Ножничные подъемники
    Подъемник ножничный F27 AE&T (220В)
    Арт. aet_154
    Подъемник ножничный F27 AE&T (220В)

      Подъемник ножничный F27 AE&T (220В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_154

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		370
      Габариты, мм
      		1457x2063
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножничный подъемник AE&T F27 220В представляет собой надежную конструкцию, которая предназначена для подъема/опускания легковых автомобилей. Предохранительный клапан предотвращает резкое опускание подъемника и защищает при перегрузке. Время подъема составляет всего 51 секунду. Все металлические элементы окрашены высококачественной эмалью и не подвержены коррозии. Конструкция отличается своей компактностью в сложенном состоянии, что удобно при хранении

        Преимущества

        • Прочная металлическая конструкция
        • Удобное хранение
        • Электрогидравлический привод
        • Малое время подъема
        • Не требует специального обслуживания