Подъемник ножничный F27 AE&T (220В)

Преимущества

Прочная металлическая конструкция

Удобное хранение

Электрогидравлический привод

Малое время подъема

Не требует специального обслуживания

Ножничный подъемник AE&T F27 220В представляет собой надежную конструкцию, которая предназначена для подъема/опускания легковых автомобилей. Предохранительный клапан предотвращает резкое опускание подъемника и защищает при перегрузке. Время подъема составляет всего 51 секунду. Все металлические элементы окрашены высококачественной эмалью и не подвержены коррозии. Конструкция отличается своей компактностью в сложенном состоянии, что удобно при хранении