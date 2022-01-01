Подъемник ножничный F6010 AE&T (220В)
Арт. aet_150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|480
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Габариты, мм
|1810x2050
- Ножничный подъемник AE&T F6010 в сложенном положении имеет плоский дизайн, что облегчает хранение. Инструмент представляет собой надежную конструкцию, которая предназначена для подъема/опускания легковых автомобилей. Безопасность в работе обеспечивается возможностью управлять операциями с выносного пульта. Предохранительный клапан предотвращает резкое опускание подъемника и защищает при перегрузке. Ширина трапа 490 мм. Длина трапа 1420 мм. Расстояние между трапами 860 мм
Преимущества
- Защита кузова
- Прочная металлическая конструкция
- Удобное хранение
- Электрогидравлический привод
- Время подъема составляет всего 35 сек
- Предохранительный клапан для защиты при перегрузке
- Не требует специального обслуживания