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Подъемник ножничный F6010 AE&T (220В)
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Ножничные подъемники
    Подъемник ножничный F6010 AE&T (220В)
    Арт. aet_150
    Подъемник ножничный F6010 AE&T (220В)

      Подъемник ножничный F6010 AE&T (220В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_150

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		480
      Габариты, мм
      		1810x2050
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ножничный подъемник AE&T F6010 в сложенном положении имеет плоский дизайн, что облегчает хранение. Инструмент представляет собой надежную конструкцию, которая предназначена для подъема/опускания легковых автомобилей. Безопасность в работе обеспечивается возможностью управлять операциями с выносного пульта. Предохранительный клапан предотвращает резкое опускание подъемника и защищает при перегрузке. Ширина трапа 490 мм. Длина трапа 1420 мм. Расстояние между трапами 860 мм

        Преимущества

        • Защита кузова
        • Прочная металлическая конструкция
        • Удобное хранение
        • Электрогидравлический привод
        • Время подъема составляет всего 35 сек
        • Предохранительный клапан для защиты при перегрузке
        • Не требует специального обслуживания