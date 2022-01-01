Подъемник ножничный F6010 AE&T (220В)

Преимущества

Защита кузова

Прочная металлическая конструкция

Удобное хранение

Электрогидравлический привод

Время подъема составляет всего 35 сек

Предохранительный клапан для защиты при перегрузке

Не требует специального обслуживания

Ножничный подъемник AE&T F6010 в сложенном положении имеет плоский дизайн, что облегчает хранение. Инструмент представляет собой надежную конструкцию, которая предназначена для подъема/опускания легковых автомобилей. Безопасность в работе обеспечивается возможностью управлять операциями с выносного пульта. Предохранительный клапан предотвращает резкое опускание подъемника и защищает при перегрузке. Ширина трапа 490 мм. Длина трапа 1420 мм. Расстояние между трапами 860 мм